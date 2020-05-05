المستشار المالي لرئيس الوزراء: الاتفاقية الصينية مستمرة وسترتبط بمجلس الإعمار

2020/05/05 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، استمرار الاتفاقية الموقعة مع الصين.

وقال صالح في تصريح إن الاتفاقية الصينية تمتد الى عشرين عاما، معتبراً أن عائدات المئة ألف برميل المخصص للصندوق المشترك لا تسمح باستثمارات كبيرة، مضيفا أن تحسن اسعار النفط سيعيد العمل بالاتفاقية الصينية بشكل صحيح واشتراك الجانب الصيني مع امكانية تحويلها الى عقود شركات.

وأشار الى أن الاتفاقية مع الصين قائمة ومستمرة في مجال البنى التحتية وسترتبط في انشاء مجلس الاعمار المقبل الذي سيكون له موارد مستقلة عن الموازنة.

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