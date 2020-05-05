من يُنقذ الشعب من حكومة البيجيدي ؟؟ - سعيد الكحل

2020/05/05 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تواصل حكومة البيجيدي تنفيذ إستراتيجية الإجهاز على الحقوق والمكتسبات السياسية والاجتماعية .إذ لا يختلف المغاربة غير الأعضاء في حزب العدالة والتنمية أو المتعاطفين معه حول قائمة المكتسبات والحقوق التي صادرتها حكومة بنكيران ضدا على الدستور والنقابات العمالية والمهنية (باستثناء نقابة البيجيدي) .كما يتذكر جميع الموظفين إصرار بنكيران على فرض قانون التقاعد حتى ولو احتجوا عليه "بشعب الصين"كما قال.



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