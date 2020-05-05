2020/05/05 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة تُعتبر الأزمات لحظات فارقة في تطور وعي الشغيلة، إذ تتيح فرصةَ التأكدِ من ادعاءات القوى السياسية، وتظهر طبيعتُها الطبقية الحقيقية التي كانت تخفيها وراء الوعود الانتخابية المعسولة والشعارات البراقة.أثار مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، زوبعة مواقف أغلبها صادر عن الأحزاب ذاتها المشكلة لـ"الائتلاف الحكومي"، وأخرى عن قوى سياسية "معارض ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيعة القوى السياسية في ضوء مشروع قانون 22.20، بقلم، وائل المراكشي (كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة) - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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