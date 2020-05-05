محافظة كربلاء تعلن ايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات

2020/05/05 | 21:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كربلاء اعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، ايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات بعد يوم واحد من تطبيقه.ووجه المحافظ في بيان نشره على صفحته في فيسبوك "بايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في كربلاء".وشدد على ضرورة "تطبيق اجراءات السلامة نهارا والحظر التام ليلا".

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