2020/05/05 | 21:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قفزت أسعار النفط أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من آمال بتعافي الطلب على الوقود مع بدء دول أوروبية وآسيوية وبضع ولايات أمريكية تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.وقفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18.7 بالمائة إلى 24.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.وصعدت عقود خام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقفز وسط آمال بتعافي الطلب مع تخفيف إجراءات العزل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقفز وسط آمال بتعافي الطلب مع تخفيف إجراءات العزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).