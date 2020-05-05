2020/05/05 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني للتحقيق معه بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن معلومات تتعلق بهدر المال العام .

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ان محكمة تحقيق الكرخ قررت استدعاء الحسني لإجراء التحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ تسعين مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد غير ضرورية .

وكان الحسني قد قال قبل ايام في مقابلة تلفزيونية مع احدى القنوات الفضائية ان العراق يستورد مادتي النبق والثوم الغذائيتين بتسعين مليون دولار سنويا في عملية غسيل للاموال تتم عبر مزاد بيع العملة للبنك المركزي غير ان مكتب الوزير نفى في وقت لاحق نسبة التصريح له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يستدعي وزير الزراعة للتحقيق معه بخصوص تصريحه بوجود هدر في المال العام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يستدعي وزير الزراعة للتحقيق معه بخصوص تصريحه بوجود هدر في المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).