تقرير امريكي: خمسة آلاف داعشي يهددون امن العراق في 4 محافظات

2020/05/05 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةخلال الأسابيع الأخيرة، شن تنظيم داعش الإرهابي عشرات الهجمات، تركزت في المنطقة الشمالية الشرقية من العراق، خصوصا في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، كما تحدثت تقارير عن تزايد في نشاط عناصر التنظيم في محافظة الأنبار الغربية.وبحسب مصادر أمنية تحدثت لموقع "الحرة" الامريكي، فإن من المتوقع وجود نحو خمسة آلاف من عناصر داعش، يتحركون في المناطق الوعرة بين ديالى وصلاح الدين وكركوك، مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الوعرة لتلك المناطق وأيضا من وجود عشرات القرى المهجورة، التي تركها أهلها بسبب العمليات العسكرية.داعش بدأ بزيادة هجماته منذ شهر شباط الماضي، كما أن التقارير الأمنية، بحسب المصادر، قالت إنه أعد شبكة متكاملة من الأنفاق في تلال حمرين والمناطق الوعرة من العظيم وأيضا في مناطق جلولاء وخانقين.لكن الأسبوعين الأخيرين شهدا "تسجيل أكثر من 70-90" هجوما، تركزت كلها في المناطق المشتركة بين المحافظات الثلاث".وقالت المصادر إن داعش عزز قواته "بأسلحة متوسطة وقذائف" كما أنه "لغم الأنفاق التي يختبئ فيها عناصره، ونشر عناصر مراقبة على الطرق التي تؤدي إليها".ويقول محللون أمنيون ، إن الاستجابة الحكومية العراقية لهذا التهديد لا تزال "ضعيفة"، حتى بعدما أعلن الحشد الشعبي خطة لعملية عسكرية في ثلاث محافظات.وقال مدير إعلام الحشد، مهند العقابي، لعدد من وسائل الإعلام، إن "قوات الحشد الشعبي في طور الاستعداد للقيام بعملية أمنية واسعة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى لمتابعة وملاحقة مضافات عصابات داعش الإرهابية".لكن المحلل والصحفي مهند الغزي، يعتقد أن "العمليات التي يستعد الحشد لإطلاقها، تشبه عمليات سابقة تعتمد على إجراء تفتيش في الصحراء، وتقسيم المناطق المفتوحة على حسب الألوية والأفواج، ثم تصدر بيانات بالعثور على عدد من الأسلحة والمضافات وقنابر الهاون".ويؤكد الغزي أن "هذه المعالجة هي واحدة لنفس المشكلة من أيام المالكي، إذ تتكلل العمليات بالنجاح الإعلامي والفشل العملياتي".وبحسب الغزي، فإن "زيادة وتيرة العمليات من قبل التنظيم تعني أنهم أمنوا مكانا للانطلاق والتخطيط، وهذا المكان هو المناطق الجبلية بين المحافظات الثلاث؛ صلاح الدين وديالى وكركوك، وهي مناطق وعرة من غير الممكن تفتيشها أو تطهيرها".وتوقع الغزي "عودة المفخخات إلى المدن إذا استمرت عملية إدارة الملف الأمني والعسكري بهذه الطريقة".ويقول مصطفى الصوفي، وهو مراقب لنشاطات التنظيم في المناطق الشمالية من العراق، إن "استقرار المناطق الرخوة أمنيا في محافظة صلاح الدين يرتبط بإعادة السكان النازحين إليها وجعل دورهم أساسيا في ضبط الأمن".ويضيف الصوفي أن "المطلوب على الأرض لا يعتمد على القوة النارية بل على جهد استخباري وعمل وتعاون وتنسيق منظم بين المؤسسات الأمنية، وهذا غير موجود"، مؤكدا أن "العملية التي أطلقت لتعقب عناصر التنظيم لا يمكن استدامة نتائجها في حالة عدم تحقيق شرط إعادة السكان و الاهتمام بالتنسيق و الجهد الاستخباري الوقائي".

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