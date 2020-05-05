التحالف الدولي: نفذنا غارات على كهوف بسلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين

2020/05/05 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

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يواصل سلاح الجو الملكي القيام بمهام استطلاع يومية مسلحة فوق العراق وشرق سوريا كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابية.

حيث أكد المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز في تصريح، أن طائرات التحالف شنت هجوما على سلسلة من الكهوف شمال شرق بيجي بمحافظة صلاح الدين، مبينا أن الهجوم استهدف ستة مداخل للكهوف بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من إرهابيي داعش في المنطقة.

وأضاف، أن الضربات حققت أهدفها بنجاح، مرجحا مقتل الكثير من إرهابيي داعش خلال هذه الضربات.

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