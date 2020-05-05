شرطة نينوى تلقي القبض على متهمين اقدما على اغتصاب وقتل طفل بطريقة بشعة

2020/05/05 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة محافظة نينوى عن القاء القبض على متهمين اقدما على اغتصاب وقتل طفل بطريقة بشعة في ناحية زمار.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه خلال اثنين وسبعين ساعة تم كشف جريمة قتل بحق طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات والذي تعرض لجريمة اغتصاب وقتل بشعة بواسطة الضرب بالحجر وبلوك البناء على الراس ادى الى وفاته بالحال في منطقة دوميز عين زالة

واضاف البيان انه تم القبض على المجرمين الفاعلين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما.

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