محافظ صلاح الدين: نقترح تشكيل غرفة عمليات مشتركة تدير الملف الأمني بالمحافظة

2020/05/05 | 21:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح محافظ صلاح الدين عمار جبر، حلولاً للقضاء على بقايا عصابات داعش الإرهابية في المحافظة

وقال جبر في تصريح، إن توحيد القيادات والرؤى أحد الحلول للقضاء على بقايا داعش، مبيناً أن تعدد القرار الأمني ألقى بظلاله على المشهد الأمني في المحافظة.

وأشار الى تقديمه طلبا للعمليات المشتركة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة داخل المحافظة مهمتها إدارة الملف الأمني، بالإضافة إلى وجود قوة لمتابعة بقايا داعش، مؤكدا وجود خلايا نائمة في أماكن محددة كالجزرات الموجودة في نهر دجلة.

وأضاف، أنه لا توجد مشكلة في عودة العائلات المهجرة الى المحافظة بعد التدقيق الأمني، موضحا أن العملية تتم ضمن تخطيط أمني واستراتيجي حقيقي لمنع دخول عائلات داعش الى المحافظة.

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