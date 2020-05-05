الأردن يعلن الطوارئ القصوى لهذا السبب

2020/05/05 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الأردن اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الأعنف منذ فصل الشتاء الماضي، بحسب ما وصفه وزير الإدارة المحلية الأردني وليد المصري.وكان متوقعا أن يبدأ تأثيره على المملكة اعتباراً من عصر اليوم الثلاثاء، تتخلله أمطاراً غزيرة غير مسبوقة وسيول وعواصف غبارية.وطالب المصري في تسجيل صوتي وجهه إلى […]

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