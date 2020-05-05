2020/05/05 | 21:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، القاء القبض على ارهابي في الموصل.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “من خلال واجبات التفتيش الميدانية في المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فقد ألقت مفارز فرقة المشاة السادسة عشر المتمثلة بالفوج الاول لواء المشاة الثالث الفرقة ١٦ القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي داخل وهو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد الارهابيين في الموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد الارهابيين في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).