قيادي كردي لـ الحل: الجهود الفرنسية لتحقيق تقارب بين الأطراف الكردية “جديّة”

2020/05/05 | 22:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف “نصرالدين إبراهيم” سكرتير #الحزب_الديمقراطي_الكردي في سوريا (البارتي) في تصريح لـ «الحل نت»، اللقاءات التي يجريها وفد فرنسي من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية خلال الأسبوع الجاري بـ «الجدية».وأضاف إبراهيم، »إن المساع…

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