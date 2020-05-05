2020/05/05 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب في ائتلاف المالكي يتحدث عن كتل ستقاطع جلسة التصويت على الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب في ائتلاف المالكي يتحدث عن كتل ستقاطع جلسة التصويت على الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب في ائتلاف المالكي يتحدث عن كتل ستقاطع جلسة التصويت على الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).