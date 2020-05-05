المجمع الفقهي العراقي يحدد مقدار زكاة الفطر لهذا العام

2020/05/05 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حدد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء، اليوم الثلاثاء، مقدار زكاة الفطر والفدية لهذا العام.وذكر المجمع أنه "إذا كان سعر كيلو التمر الجيد أو الرز الجيد في السوق نحو (1000) دینار، فتكون قيمة زكاة الفطر لهذا العام (2500) دینار كحد أدنى، ومن زاد فهو خير". وأشار إلى، أن "مقدار فدية الذي لا يستطيع الصيام أبدا، هي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتين"، مبيناً أنه "تقدر نقدا بمبلغ (2500) دینار وتدفع الزكوات والفدية للفقراء والمساكين لإغنائهم عن السؤال في هذه الأيام، ويفضل دفعها للعوائل المتعففة والمحتاجين من أصحاب الأجور اليومية الذين تعطلت اعمالهم بسبب الحظر الصحي".

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