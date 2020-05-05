النفط توضح حقيقة رهن المصافي العراقية للشركات الاجنبية بسبب العجز المالي

2020/05/05 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشفت وزارة النفط عن حقيقة قيام الحكومة برهن مصافي العراق للشركات الأجنبية لغرض سد العجز المالي.ونفى المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، عن" قيام الحكومة برهن مصافي العراق للشركات الأجنبية لسد العجز المالي".واكد على" ضرورة اخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الاخبار الملفقة التي يبثها الاعلام المغرض في العراق".

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