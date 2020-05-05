جامعة ديالى تعلن الحصول على براءة اختراع عن تصميم جهاز لقياس قوة وسرعة اللكمتين

2020/05/05 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت جامعة ديالى، الثلاثاء، الحصول على براءة اختراع في تصميم جهاز لقياس قوة وسرعة اللكمتين المستقيمة والجانبية وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “عدد من تدريسيي قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية الاساسية بجامعة ديالى حصلوا على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية […]

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