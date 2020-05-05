الدفاع المدني تعلن تفاصيل حرائق المحاصيل في خمس محافظات

2020/05/05 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تفاصيل حرائق المحاصيل في خمس محافظات، مؤكدة أن مجموع المساحات المحترقة بلغت ٢٠٧٥ دونما.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن موقف حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات من 21/4/2020 لغاية 4/5/2020، كانت بواقع في بابل/ عدد الحوادث ٣ المساحة المحترقة ٣.٥ المساحة المنقذة ٢٢ دونما، […]

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