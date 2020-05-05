الاتحاد الاوربي ... سيضيف 12 دولة الى القائمة السوداء !بينها العراق

2020/05/05 | 22:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

الاتحاد الأوروبي سيضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء .!

من المنتظر أن تدرج المفوضية الأوروبية 12 دولة الى القائمة السوداء منها ( بنما والبهاما وموريشيوس و9 دول أخرى ) في قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الأتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب .؟حيثُ ومن المتوقع...

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