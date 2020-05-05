الركابي: رسالة السفير الامريكي تدخل سافر بالشؤون العراقية

2020/05/05 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب كاطع الركابي، الثلاثاء، بان رسالة السفير الامريكي تدخل سافر في الشؤون العراقية.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “رسالة السفير الامريكي للقوى السياسية هي تدخل سافر ومرفوض بالشوؤن العراقية تستدعي موقف وطني عاجل من قبل الجميع في رفضها وادانتها”.واضاف الركابي، ان “لايحق للسفير الامريكي التدخل في الشؤون الداخلية للبلادمحذرا […]

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