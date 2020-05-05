عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين لحظر التجوال

2020/05/05 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، حصيلة المخالفين لقرار حظر التجوال منذ تطبيقه.

وقالت القيادة في بيان، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٥ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٣٧٨٤٦ مخالفاً".

واضافت، "كما حجزت ٢٣٩٣ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٩١٢٩٣ غرامة، كما سهلت دخول ٧٧٨٠٢ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وشكرت قيادة العمليات "جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر، كما تدعو الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة".

بغداد اليوم _ بغداد

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وذكر المكتب الاعلامي للشعلان، في بيان

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغدا

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