صوتوا تسلموا ويسلم العراق والا فالعواقب مدمرة

2020/05/05 | 22:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د .علي الطويلهكذا وبهذه اللهجة كانت رسالة السفير الامريكي لنواب الشعب ، هؤلاء ( النوام ) ان صحت هذه الكلمة ، الذين اقسموا على حماية شعبهم والسهر على مصالحه يسمعون ويرون بام اعينهم كيف تهدد الولايات المتحدة مصالح العراق وامن شعبهم وناخبيهم الذين اوصلوهم الى قبة البرلمان ، ولا ادري كيف لرجل يتكلم مع […]

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