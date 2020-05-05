احتمالات الاوضاع الاقتصادية في العراق تحت قيد الكساد العالمي – رؤية مبكرة

2020/05/05 | 22:35 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.مظهر محمد صالح أولا، تمهيد: يظهر التطلع الى خريطة البلاد الاقتصادية انها مازالت تحت مرتسم عزلة الريع النفطي وانكماشه عن مفاصل النشاط الاقتصادي الكلي واحتمال استمرار هذا الانحدار لأكثر من عام او لسنوات، لتجر البلاد الى مشهدين مختلفين تبعاً للسياسات الاقتصادية (المالية والنقدية والتجارية) المعتمدة والتي ستناولهما لاحقا .اذ انذر مصرف ستاندر اند جارتر […]

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