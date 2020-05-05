الشاعر والسوق السوداء

2020/05/05 | 22:35 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني في أيام الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من غلاء فاحش للأسعار، بل واختفاء الكثير من السلع، اضطر الكثيرون إلى القيام بشتى الأعمال والابتكارات لكسب لقمة العيش والتغلب على المحنة.وكان من ذلك أن أشيع بأن الشاعر الكبير معروف الرصافي اضطر للقيام ببيع السجائر في المقاهي.كان خصومه يروّجون هذه الاشاعات للحط من شخصيته، […]

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