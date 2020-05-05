علاج الوباء في عالم مريض

2020/05/05 | 22:35 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الصراف العلاج أو اللقاح سوف يتوفر في النهاية، ولكن في عالم مريض سوف يحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن ينسى ما يحصل اليوم، وإلى سنوات أطول لكي يعثر على قيم.عالم اليوم يبدو كمن يبحث عن نفسه.يترنح من دون شراب.يفعل كل ما يفعل بأثر من استجابات الفطرة، لا المعرفة.ومن الصعب للغاية […]

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