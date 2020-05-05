اشتباكات مسلحة تشعل النيران في مساحات زراعية واسعة بنينوى

2020/05/05 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن النيران اندلعت يوم الثلاثاء في مساحات زراعية واسعة بمحافظة نينوى جراء اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي ومسلحي داعش.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "قوات الجيش العراقي ومسلحي داعش تبادلوا إطلاق النار بين ناحية القراج جنوب شرق الموصل وتخوم قضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأضاف أن الاشتباكات المسلحة أدت لاندلاع حريق اتسع لمساحات واسعة من الاراضي الزراعية في المنطقة.

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