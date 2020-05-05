عمليات الحشد في نينوى تكشف عن خطط لإحباط تحركات خلايا داعش

2020/05/05 | 22:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي حيدر ابو هدمة، الثلاثاء، عن عمليات استباقية لإحباط تحركات داعش ومحاولات استهداف المحافظة.وقال ابو هدمة في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى، ان “قوات الحشد الشعبي نفذت عدة عمليات تعرضية في مناطق شيخ ابراهيم ومحيط الحضر جنوب الموصل لاستهداف تحركات عناصر داعش”، مشيرا الى ان “التنظيم بدأ

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