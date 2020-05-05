2020/05/05 | 22:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، الصين إلى التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان، وسط البلد الآسيوي، ثم تفشى في أنحاء العالم.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض لدى مغادرته في رحلة إلى أريزونا، إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس دون أن يحدد موعدا لذلك.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله "سنصدر (تقريرا) حاسما خلال فترة من الزمن".

وكان ترامب قد أشاد في بادئ الأمر باستجابة الصين للتفشي، لكنه ألقى عليها اللوم بشدة، في وقت لاحق، محملا إياها مسؤولية انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وقال إنه لم يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأضاف ترامب "نريدهم أن يتسموا بالشفافية.



نريد أن نعرف ما حدث حتى لا يتكرر مجددا".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، يوم الأحد، إن هناك "قدرا كافيا من الأدلة"على أن فيروس كورونا المستجد خرج من معمل صيني، لكنه لم يرفض ماخلصت إليه أجهزة مخابرات أمريكية حول أن الفيروس ليس من صنع الإنسان.

ورفض معهد ووهان لعلوم الفيروسات المدعوم من الدولة، هذه المزاعم وقلل مسؤولون أمريكيون آخرون من شأنها.

ويعتقد أغلب الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات في ووهان وانتقل من الحيوان إلى الإنسان ثم تحول إلى جائحة عالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتحدث عن تقرير "حاسم" بشأن منشأ كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتحدث عن تقرير "حاسم" بشأن منشأ كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).