اعتقال قيادي بداعش في نينوى

2020/05/05 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، اعتقال قيادي بتنظيم بـ”داعش” في مدينة الموصل.وذكرت الخلية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “من خلال واجبات التفتيش الميدانية في المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، فقد ألقت مفارز فرقة المشاة السادسة عشر المتمثلة بالفوج الاول لواء المشاة الثالث الفرقة ١٦ القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي داخل […]

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