فريديريك لوردون مع ثوماس بيكيتي وكتابه -رأس المال والآيديولوجيا- - طلال الربيعي

2020/05/05 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي ثوماس بيكيتي Thomas Piketty بروفسور في كلية باريس للاقتصاد, ومؤلفه "رأس المال في القرن الحادي والعشرين", قد احدث ضجة كبيرة في كافة انحاء العالم, وقارنه العديد بكتاب رأس المال لكارل ماركس.



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=416302ومؤلفه الجديد هو "رأس المال والآيديولوجيا "Cap ......





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