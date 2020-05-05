التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وتأثير تدهور أسعار النفط العالمية والديون الخارجية والداخلية على الاقتصاد الوطني العراقي - سناء عبد القادر مصطفى

2020/05/05 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سناء_عبد_القادر_مصطفى لقد جاءت جائحة كورونا بالإضافة الى تدهور أسعار النفط لتكمل الأزمة الاقتصادية التي تلم بالعراق منذ أكثر من سنة ونيف.



فبعد الهبوط الكبير في أسعار النفوط الأمريكية الى ما تحت الصفر بحدود - 7.3 دولار أمريكي.



ويعني السعر السالب استعداد الجهة البائعة بأن تسلم كمية النفط المشتراة الى الجهة المشترية مع مبلغ من المال لضمان التخلص من كميات النفط المنتجة بسبب عدم توفر صهاريج لخزن النفط المستخرج التي تكون ......





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