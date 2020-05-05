قراءة في كمشة قناديل فاطمة الفلاحي – بقلم الروائي فاضل العتابي - فاطمة الفلاحي

2020/05/05 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي الإبداع هوَ ما يميزُ القائد عنْ التابع..



- ستيف جوبينز خلفَ كُلّ حرفِ رواية وبعدَ كُلّ حركةِ حكايةٍ وفي كُلّ صولةٍ لها راية .



كتابتنا وأديبتنا اليوم لها صولاتٌ وجولاتٌ في الشعرِ والقصةِ والنقدِ والبحثِ .



في الشعرِ تشعرُ بها تغمزُ لكَ وحدكَ ، تُنِيرُ دربَ العاشقينَ بهمسها الخفيض .



وفي القصةِ تسبرُ غورَ الكلماتِ لتنفجرَ شلالا منْ العواطفِ .



وفي النقدِ معيارها الإبداعَ ......





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