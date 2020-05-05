مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري قرب الحدود العراقية


مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري قرب الحدود العراقية
2020/05/05 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز
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