2020/05/05 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلسطينيو سوريا..الانقسام بين النظام والمعارضة واحتمالات العودة

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