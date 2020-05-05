علامات مميزة تشير الى اصابة الشخص بالنوع الاكثر حدة من فيروس كورونا

2020/05/05 | 22:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تشهد التقارير التي تتحدث عن أعراض فيروس كورونا تزايدا كبيرا بشكل يومي، ويتزامن ذلك مع قلق الكثيرين بشأن احتمال معاناتهم من عواقب مميتة نتيجة لأعراضهم.ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هي السعال المستمر وارتفاع درجات الحرارة، لكن التقارير المتزايدة، سلطت الضوء أيضا على عدد […]

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