التعليم تمنح صلاحية للجامعات لشراء اجهزة موبايل واشتراك انترنت للطلبة

2020/05/05 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، احتراق مساحات زراعية من محصول الحنطة في محافظة النجف نتيجة شرارة كبيرة.

وقالت الزراعة في بيان، ان "260 دونما من محصول الحنطة في احد الحقول الزراعية في قضاء المشخاب /

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، حصيلة المخالفين لقرار حظر التجوال منذ تطبيقه.

وقالت القيادة في بيان، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 5 آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت محافظة بابل التي شهدت تسجيل 47 اصابة بفيروس كورونا، في وقت سابق، انحصرت اكثرها بمنطقة الشجيرات شمال المحافظة، موقفها حتى اليوم من الوباء، في وقت أعربت دائرة صحة الديوانية عن قلقها رغم عدم تسجيل إصابات منذ 17 يوماً مت

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