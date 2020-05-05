خاص لـ”العهد نيوز”.. مخطط ارهابي لاستهداف مرقد السيد محمد في صلاح الدين

2020/05/05 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، بمحافظة صلاح الدين، عن مخطط ارهابي لاستهداف مرقد السيد محمد ابن الامام علي الهادي عليهما السلام بالمحافظة.وقال المصدر في حديثه لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “القوات الامنية والحشد الشعبي استنفروا كامل امكانياتهم العسكرية لحماية مرقد السيد محمد عليه السلام في مدينة بلد جنوب صلاح الدين بعد ورود معلومات استخبارية تشير الى […]

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