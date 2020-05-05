2020/05/05 | 23:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشبت نيران في احد الابراج السكنية في منطقة الشارقة بدولة الامارات، فيما استطاعت فرق الدفاع المدني السيطرة على الحرق دون وقوع اضرار بشرية.واظهر فيديو رصدته “يس عراق” نيران واسعة وهي تلتهم البرج السكني، فيما اكدت حكومة الشارقة السيطرة على الحريق باحترافية وعدم تسجيل خسائر بشرية سوى 7 اصابات خفيفة.شاهد فيديو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: نيران واسعة تلتهم برجًا في الامارات.. والدفاع المدني تكشف حصيلة الاصابات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: نيران واسعة تلتهم برجًا في الامارات.. والدفاع المدني تكشف حصيلة الاصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).