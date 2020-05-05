تركيا وإيران وروسيا ستطيح بالأسد بعد أن أصبح عبئاً على موسكو

2020/05/05 | 23:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت جهودٌ دولية في الآونة الأخيرة قادمة من #روسيا و#تركيا و#إيران، مساعيها للإطاحة بالرئيس السوري “بشار الأسد”، بعد أن أصبح عبئاً على حلفائه، بحسب ما نشره موقع “ميدل إيست مونيتور”.وبين الموقع أن «مجلس الشؤون…

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