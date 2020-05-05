2020/05/05 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي بشأن تشكيل الحكومة: على الكتل ان تصوت وفق مصلحة البلد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي بشأن تشكيل الحكومة: على الكتل ان تصوت وفق مصلحة البلد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).