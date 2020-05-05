2020/05/05 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر نيابي لمراسل " كلكامش برس" حصول الكتل السنية على وزارات الدفاع والتجارة والرياضة والصناعة والتخطيط والتربية،مبينا ان مرشح وزارة الدفاع هو الفريق جمعة عناد ،وللتجارة نوارة الجبوري ،ومرشحا حقيبة الشباب والرياضة عدنان درجال وشرار حيدر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر نيابي يكشف لـ" كلكامش " حصص المكون السني في كابينة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر نيابي يكشف لـ" كلكامش " حصص المكون السني في كابينة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).