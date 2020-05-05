الثمن 3 وزارات بكابينته ..كتلة الديمقراطي :سنحضر ونصوت لحكومة الكاظمي

2020/05/05 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، انها ستصوت لصالح الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،في جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء، بعد حصولها على 3 وزارات فيها . وقالت النائبة عن الكتلة خالدة خليل ان الكرد "حصلوا على وزارات الخارجية والاعمار والإسكان والعدل ، وأصبحت من حصة الكتل الكردستانية في حكومة الكاظمي".وأكدت ان "لا رجعة عن التصويت على كابينة الكاظمي في ظل الظرف العصيب ونحتاج الى حكومة فاعلة وليست تصريف اعمال، فالاعمال متوقفة على صعيد السلطات والدولة في شلل تام".وأضافت ان "الكتل الكردستانية ستصوت بشكل عام لصالح الكابينة".

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