نائب يكشف مرشحي الداخلية والدفاع والخارجية بحكومة الكاظمي ويحذر من ارادة دولية لابقاء عبد المهدي

2020/05/06 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توقع نائب عن سائرون رامي السكيني، الثلاثاء (5 ايار 2020)، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى ا...





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