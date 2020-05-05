حريق ضخم يأتي على برج في إمارة الشارقة

2020/05/06 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الاثنين، تسجيل ارتفاع قياسي في الوفيات والإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، بلغ 11 وفاة و 567 حالة إصابة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، في إحصائية جديدة، نشرتها الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 567 حالة بعد إجراء 18698 فحصا جديدا، ليصل العدد العام للمصابين إلى مستوى 14730.

ويمثل هذا الارتفاع معدلا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد، إلا أن هذا المؤشر لم يشهد قفزات كبيرة منذ ثلاثة أيام، حيث سجلت يوم 2 مايو 561 حالة، وفي 3 مايو 561.





وأعلنت الوزارة كذلك رصد 11 وفاة جراء المرض، لجنسيات مختلفة، نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصبح العدد العام لضحايا الجائحة 137 شخصا، في أكبر زيادة لحصيلة المتوفين على أساس يومي بعدما بلغت 8 في إحصائية 2 مايو، و7 في 3 مايو.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 2966 شخصا، بعد تسجيل 203 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفيات "وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية".

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