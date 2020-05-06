نائب عراقي يدعو الى طرد السفير الاميركي من بغداد

2020/05/06 | 00:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، الثلاثاء (5 آيار 2020)، الى طرد السفير الاميركي من بغداد، فيما وجه اتهاماً للسعودية....

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