نائب يكشف الأسماء النهائية لكابينة الكاظمي ويؤكد خلوها من المالية والخارجية

2020/05/06 | 00:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، الأسماء النهائية لكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أكد خلوها من وزارتي الخارجية والمالية.

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