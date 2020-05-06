الحشد الشعبي يصد تسللا لـ'داعش' قرب سجن الامام الهادي في سامراء

2020/05/06 | 00:56 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الفوج النهري التابع للحشد الشعبي عن صد تسلل لتنظيم "داعش" قرب سجن الامام الهادي “ع” في سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما اشار الى دخول جميع القطعات حالة الانذار القصوى على خلفية الاشتباكات.





يتبع..

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