2020/05/06 | 00:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير… في العراق لم يعلن عن العدد الدقيق للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ولكن يقال انه أربعة ملايين ، وعلى فرض إن معدل عدد إفراد العائلة الواحدة للمتقاعدين هو 5 فان 20 مليون عراقي يعيشون على الرواتب التقاعدية ، وهذا العدد يشكل نصف سكان البلد حسب تقديرات العديد من الجهات المعنية التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسرار ونوايا تأخير صرف رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسرار ونوايا تأخير صرف رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).