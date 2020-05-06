التقاعد تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين

2020/05/06 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مدير عام هيأة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل ، موعد صرف رواتب المتقاعدين، نافيا استقطاع جزء من الرواتب او ايقافها.

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