مدير هيأة التقاعد يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين

2020/05/06 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حدد مدير هيأة التقاعد الوطنية احمد الساعدي، الاربعاء، موعد صرف رواتب المتقاعدين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن الساعدي قوله، انه "سيتم صرف رواتب المتقاعدين خلال اليومين المقبلين".

يشار الى ان رواتب المتقاعدين تصرف في بداية كل شهر حيث تأخرت خلال الشهر الحالي دون الكشف عن الاسباب، وقبل ذلك تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر نيسان لاكثر من 8 ايام.

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